Corona virus | due casi di variante indiana nel Salento Lo comunica la Regione Puglia

Leggi su noinotizie

(Di martedì 4 maggio 2021) Di Francesco Santoro: L’assessore regionale alla Salute Pier Luigi Lopalco«che l’Istituto zooprofilattico sperimentale die Basilicata ha individuato duedi» del Covid. A darne notizia è la, che fornisce dettagli in merito alla vicenda. Le persone risultate positive al nuovo ceppo provengono dall’India; ilè stato isolato «in laboratorio e «questo significa che si possono analizzare più dettagliatamente le caratteristiche dellae soprattutto si può verificare l’efficacia dei vaccini nei confronti di questa», si legge in una nota diffusa dal governo Emiliano in tarda serata. «Tutti i contatti – commenta Lopalco – sono stati già individuati dal dipartimento di ...