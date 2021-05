Coprifuoco, Salvini torna alla carica: “Danno alla salute, entro il 10 tutti a lavoro senza limiti” (Di martedì 4 maggio 2021) Roma, 4 mag – Matteo Salvini torna alla carica e chiede l’abolizione del Coprifuoco il prima possibile. “Se i numeri continueranno a essere positivi entro il 10, non entro metà maggio, ci auguriamo che la gente possa tornare a lavorare tutta senza limiti di orario, il Coprifuoco, con questo meteo, è un Danno alla salute“. Così il leader della Lega, parlando in conferenza stampa alla Camera sulle proposte del Carroccio per l’agricoltura. “L’Italia si aspetta e si merita le riaperture con l’eliminazione del Coprifuoco, e non perché c’è un odg”, ribadisce ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 4 maggio 2021) Roma, 4 mag – Matteoe chiede l’abolizione delil prima possibile. “Se i numeri continueranno a essere positiviil 10, nonmetà maggio, ci auguriamo che la gente possare a lavorare tuttadi orario, il, con questo meteo, è un“. Così il leader della Lega, parlando in conferenza stampaCamera sulle proposte del Carroccio per l’agricoltura. “L’Italia si aspetta e si merita le riaperture con l’eliminazione del, e non perché c’è un odg”, ribadisce ...

