Coprifuoco posticipato, ma non per tutti. Le ultime novità (Di martedì 4 maggio 2021) Il 17 maggio si sta avvicinando e aumentano i punti interrogativi su cosa e quanto cambierà. Per il momento fonti di governo giudicano i dati sull’epidemia “positivi” e “nella giusta direzione”, resta ancora da valutare, invece, l’ effetto scudetto Inter che si avvertirà su Milano e in generale sulla Lombardia. Salvo grossi colpi di scena e improvvisi peggioramenti, tra due settimane dovrebbero esserci nuove, parziali riaperture, ma non per tutti.(Continua dopo la foto) Sicuramente tra i punti principali che verranno discussi e su cui l’esecutivo dovrà decidersi vi è quello dell’orario del Coprifuoco. Secondo le indiscrezioni che vengono riferite da Affaritaliani, attualmente, l’ipotesi prevalente, tenendo in considerazione le forti pressioni da parte delle diverse categorie economiche e commerciali, è quella che” lunedì 17 maggio, limitatamente ... Leggi su ilparagone (Di martedì 4 maggio 2021) Il 17 maggio si sta avvicinando e aumentano i punti interrogativi su cosa e quanto cambierà. Per il momento fonti di governo giudicano i dati sull’epidemia “positivi” e “nella giusta direzione”, resta ancora da valutare, invece, l’ effetto scudetto Inter che si avvertirà su Milano e in generale sulla Lombardia. Salvo grossi colpi di scena e improvvisi peggioramenti, tra due settimane dovrebbero esserci nuove, parziali riaperture, ma non per.(Continua dopo la foto) Sicuramente tra i punti principali che verranno discussi e su cui l’esecutivo dovrà decidersi vi è quello dell’orario del. Secondo le indiscrezioni che vengono riferite da Affaritaliani, attualmente, l’ipotesi prevalente, tenendo in considerazione le forti pressioni da parte delle diverse categorie economiche e commerciali, è quella che” lunedì 17 maggio, limitatamente ...

FrankJack90 : @pippo917 @borghi_claudio @Carolcrasher Ora con un ottimo tasso di vaccinazione over 70 si può dare benissimo più s… - FrankJack90 : @pippo917 @borghi_claudio @Carolcrasher Ho preso le 23 come caso 'no coprifuoco' o 'coprifuoco posticipato'. Ma bas… - Profilo3Marco : RT @agorarai: 'Probabilmente il coprifuoco sarà posticipato di un'ora. La preoccupazione è che ieri, in piazza, c'erano soprattutto under 4… - robertotrifilet : RT @agorarai: 'Probabilmente il coprifuoco sarà posticipato di un'ora. La preoccupazione è che ieri, in piazza, c'erano soprattutto under 4… - paoloigna1 : RT @agorarai: 'Probabilmente il coprifuoco sarà posticipato di un'ora. La preoccupazione è che ieri, in piazza, c'erano soprattutto under 4… -

Ultime Notizie dalla rete : Coprifuoco posticipato Teatro di Cestello, riapertura di qualità L'orario d'inizio è fissato alle 19,30, ma potrebbe essere posticipato di un'ora, se dovesse slittare il termine del coprifuoco oltre le 22. La prenotazione, AL VIA DA OGGI , e il ritiro anticipato ...

Francia prepara la riapertura. Anche per i turisti stranieri ... riportato dalla stampa francese: dal prossimo 19 maggio ristoranti e caffè torneranno a servire clienti all'aperto a tavoli con un massimo di sei persone e il coprifuoco notturno posticipato alle 21:...

Coprifuoco posticipato e deroghe per la scuola: come può cambiare il decreto Riaperture Giornale di Sicilia SQUALIFICATI – Assenze pesanti: i nove giocatori che salteranno la 35a giornata Con il passare dei turni di Serie A, si accumulano le ammonizioni e arrivano le prime squalifiche dei giocatori che in precedenza erano in diffida oltre a quelle dei calciatori espulsi durante il week ...

"Bisogna rispettare i nostri sacrifici" Chi ritiene il coprifuoco sbagliato è Massimo Audisio del Papema: "L’orario delle 22 non invoglia per niente a cenare fuori. So che tanti vorrebbero posticipare di un’ora e lo capisco, ma a mio giudiz ...

L'orario d'inizio è fissato alle 19,30, ma potrebbe esseredi un'ora, se dovesse slittare il termine deloltre le 22. La prenotazione, AL VIA DA OGGI , e il ritiro anticipato ...... riportato dalla stampa francese: dal prossimo 19 maggio ristoranti e caffè torneranno a servire clienti all'aperto a tavoli con un massimo di sei persone e ilnotturnoalle 21:...Con il passare dei turni di Serie A, si accumulano le ammonizioni e arrivano le prime squalifiche dei giocatori che in precedenza erano in diffida oltre a quelle dei calciatori espulsi durante il week ...Chi ritiene il coprifuoco sbagliato è Massimo Audisio del Papema: "L’orario delle 22 non invoglia per niente a cenare fuori. So che tanti vorrebbero posticipare di un’ora e lo capisco, ma a mio giudiz ...