Contursi Terme, missiva al Prefetto per la mancata convocazione del consiglio comunale (Di martedì 4 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoContursi Terme (Sa) – Il presidente del consiglio comunale non convoca l'assise dopo la richiesta del gruppo di minoranza, e il capogruppo di opposizione scrive al Prefetto di Salerno, Francesco Russo. Accade nella cittadina del cratere, a Contursi Terme, dove il 31 marzo, il gruppo di minoranza "Uniti per la nostra città", aveva avanzato formale richiesta di convocazione dell'assise cittadina, avente quale punto all'ordine del giorno la "mobilità sostenibile alta velocità Napoli – Reggio Calabria – Ferrovia Eboli – Calitri – Pescopagano – Melfi". Richiesta a cui però, non è mai seguita la convocazione del consiglio comunale con inserimento tra i punti all'ordine del ...

