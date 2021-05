Consorzio trasporti, 10 anni di guerra: i Comuni sperano di incassare 5 milioni (Di martedì 4 maggio 2021) di Laura Lana Dall'ipotesi di portare i libri in tribunale, con una tegola potenziale da 9 milioni, si apre oggi uno scenario ben diverso. Dove i Comuni soci del Consorzio trasporti pubblici (Sesto, ... Leggi su ilgiorno (Di martedì 4 maggio 2021) di Laura Lana Dall'ipotesi di portare i libri in tribunale, con una tegola potenziale da 9, si apre oggi uno scenario ben diverso. Dove isoci delpubblici (Sesto, ...

BredaRiccardo78 : RT @MasiWeb: Sono riaperte le iscrizioni per il corso di alta formazione promosso dal Consorzio Global e dall’International Studies College… - MasiWeb : Sono riaperte le iscrizioni per il corso di alta formazione promosso dal Consorzio Global e dall’International Stud… - ferpress : SZA Studio Legale vince con Consorzio Trasporti Pubblici contenzioso contro ATM per introiti tariffazione Sitam - F… -