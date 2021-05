Conferenza contro le discriminazioni promossa dal Portogallo (Di martedì 4 maggio 2021) Il sto web dell’Ambasciata portoghese in Italia di cui l’Ambasciatore Pedro Nuno Bartolo , annuncia che si svolgerà il 20 aprile, in modalità digitale, la Conferenza sulla protezione contro la discriminazione razziale e le intolleranze(antisemitismo, xenofobia e antiziganismo), iniziativa promossa dalla Presidenza Portoghese del Consiglio Europeo in collaborazione con il Programa Nunca Esquecer. La lotta contro tutte le forme di discriminazione è una priorità della Presidenza Portoghese, impegnata nella promozione dei diritti umani e nella salvaguardia dei diritti umani. Questa Conferenza di alto livello si inquadra in un insieme di iniziative della Presidenza relative alla promozione dei valori europei della democrazia, tra cui il decimo anniversario della Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e ... Leggi su ildenaro (Di martedì 4 maggio 2021) Il sto web dell’Ambasciata portoghese in Italia di cui l’Ambasciatore Pedro Nuno Bartolo , annuncia che si svolgerà il 20 aprile, in modalità digitale, lasulla protezionela discriminazione razziale e le intolleranze(antisemitismo, xenofobia e antiziganismo), iniziativadalla Presidenza Portoghese del Consiglio Europeo in collaborazione con il Programa Nunca Esquecer. La lottatutte le forme di discriminazione è una priorità della Presidenza Portoghese, impegnata nella promozione dei diritti umani e nella salvaguardia dei diritti umani. Questadi alto livello si inquadra in un insieme di iniziative della Presidenza relative alla promozione dei valori europei della democrazia, tra cui il decimo anniversario della Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e ...

