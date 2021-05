Concorso Ministero degli Esteri, 400 posti: diario preselettiva rinviato a giugno (Di martedì 4 maggio 2021) *aggiornamento del 4/05/2021: ogni comunicazione riguardante il diario della prova preselettiva verrà pubblicato l’11 giugno in Gazzetta Ufficiale e sul sito del Ministero. Il rinvio è stato disposto con un avviso nella Gazzetta n.35 del 04-05-2021. Leggi l’avviso Novità per quanto riguarda i concorsi nella Pubblica Amministrazione con un nuovo Concorso per il Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 26-02-2021, volto a coprire un totale di 400 posti da collaboratore. Nello specifico, il Concorso riguarderà due diverse figure professionali con la seguente divisione di posti: 375 posti di collaboratore di ... Leggi su leggioggi (Di martedì 4 maggio 2021) *aggiornamento del 4/05/2021: ogni comunicazione riguardante ildella provaverrà pubblicato l’11in Gazzetta Ufficiale e sul sito del. Il rinvio è stato disposto con un avviso nella Gazzetta n.35 del 04-05-2021. Leggi l’avviso Novità per quanto riguarda i concorsi nella Pubblica Amministrazione con un nuovoper ile della Cooperazione Internazionale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 26-02-2021, volto a coprire un totale di 400da collaboratore. Nello specifico, ilriguarderà due diverse figure professionali con la seguente divisione di: 375di collaboratore di ...

StraNotizie : Giustizia: ministero, da Cts ok a concorso magistratura, prove a metà luglio - lifestyleblogit : Giustizia: ministero, da Cts ok a concorso magistratura, prove a metà luglio - - fisco24_info : Giustizia: ministero, da Cts ok a concorso magistratura, prove a metà luglio: Ricevuto il parere positivo del Comit… - InforGiovani : #Concorso del Ministero degli Esteri per 50 posti #laureati #lavoro #trovalavoro #Maeci - Atboat_com : Lega Navale Italiana e Ministero dell’Istruzione: proclamazione dei giovani vincitori del concorso “Insieme cambiam… -