Concerti, per il rimborso bisognerà aspettare 3 anni: prorogata la scadenza dei voucher (Di martedì 4 maggio 2021) Un emendamento al Decreto Sostegni prevede di raddoppiare la durata dei voucher emessi agli utenti per gli eventi dal vivo, come i Concerti, rinviati a data da destinarsi dall'inizio della pandemia.... Leggi su dday (Di martedì 4 maggio 2021) Un emendamento al Decreto Sostegni prevede di raddoppiare la durata deiemessi agli utenti per gli eventi dal vivo, come i, rinviati a data da destinarsi dall'inizio della pandemia....

rtl1025 : ?? Per quanto riguarda esclusivamente i #biglietti dei #concerti, questi rimarranno validi sempre per tre anni al ma… - nzingaretti : Ha ragione @Fedez anche su concerti e sullo spettacolo. Come per le partite di calcio siamo pronti per offrire assi… - teatrolafenice : ?? Il calendario dei concerti di maggio aperti al nostro pubblico e liberi per tutti dove sapete già, ovvero sul nos… - Digital_Day : Un emendamento al Decreto Sostegni prevede di raddoppiare la durata dei voucher emessi agli utenti per gli eventi d… - MsmDimarco : Un emendamento al #DecretoSostegni prevede di raddoppiare la durata dei voucher emessi agli utenti per gli eventi d… -

Ultime Notizie dalla rete : Concerti per Truffa Europei 2020: in vendita biglietti falsi per le partite ... monitorando la rete e i social , i falsi tagliandi: a offrirli erano due piattaforme internet (Viagogo e Ticombo) che consentono di acquistare o vendere biglietti per concerti, eventi culturali e ...

Il Centro Via Vittorio Veneto di Fiorano riprende le iniziative interrotte Per la stagione 2020 - 21, i promotori della struttura, con il Comitato Fiorano in Festa e il ... La nota rassegna "Concerti al Centro" , fiore all'occhiello della vasta programmazione, riprende il 30 ...

Il pass verde potrebbe servire anche per stadi, concerti e viaggi: come ottenerlo Fanpage.it Musica: Barattelli, riparte la stagione estiva "Il programma di quest'anno è importante per la qualità, ma soprattutto per la politica culturale. L'obiettivo non è aumentare il numero dei concerti, ma puntare sulla massima integrazione delle forze ...

Fedez, Bombardieri: stanchi per uso spazi per altre battaglie Roma, 4 mag. (askanews) - Per quanto si tratti di rivendicazioni sacrosante e legittime, 'siamo stanchi che qualcuno utilizzi gli spazi del sindacato per fare altre battaglie'. L'ha affermato oggi il ...

... monitorando la rete e i social , i falsi tagliandi: a offrirli erano due piattaforme internet (Viagogo e Ticombo) che consentono di acquistare o vendere biglietti, eventi culturali e ...la stagione 2020 - 21, i promotori della struttura, con il Comitato Fiorano in Festa e il ... La nota rassegna "al Centro" , fiore all'occhiello della vasta programmazione, riprende il 30 ..."Il programma di quest'anno è importante per la qualità, ma soprattutto per la politica culturale. L'obiettivo non è aumentare il numero dei concerti, ma puntare sulla massima integrazione delle forze ...Roma, 4 mag. (askanews) - Per quanto si tratti di rivendicazioni sacrosante e legittime, 'siamo stanchi che qualcuno utilizzi gli spazi del sindacato per fare altre battaglie'. L'ha affermato oggi il ...