Con Koulibaly il Napoli tiene in campo per la terza volta un giocatore infortunato

In principio fu Lozano. Poi c'è stato Ospina. Adesso la storia si ripete con Koulibaly. La madre di tutti i giallisti, Agatha Christie, direbbe che "un indizio è un indizio, due indizi sono una coincidenza, ma tre indizi fanno una prova". In effetti viene da pensare che qualcosa non vada nella comunicazione tra i giocatori e lo staff medico, perché con il caso del senegalese è la terza volta in stagione che il Napoli tiene in campo un giocatore con un infortunio muscolare. All'86' della partita col Cagliari, Koulibaly si è seduto e ha chiesto l'intervento dei medici per dei crampi. Dopo esser stato soccorso, si è posizionato a bordocampo dove ha atteso l'ok dell'arbitro Fabbri per rientrare e ha giocato i minuti finali più i 6 di recupero.

