Commissione d'inchiesta su magistratura non riapra il caso Berlusconi (Di martedì 4 maggio 2021) “L’istituzione di una Commissione parlamentare d’inchiesta sull’uso politico della giustizia confligge con l’autonomia e l’indipendenza della magistratura … soprattutto se volta a riscrivere o, peggio, a piegare la verità storica di venti anni di attività giudiziaria alle mistificazioni di un instant book”. Così parlò Area, la corrente di sinistra della magistratura. E parlò abbastanza a sproposito. L’articolo 82 della Costituzione prevede, infatti, che “ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse”. Sostenere che le camere non possano occuparsi dell’(eventuale) uso politico della giustizia equivale a dire che non è di pubblico interesse capire se la magistratura sia stata o meno condizionata da interessi politici. È una posizione che può essere tradotta in: “siccome la ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 4 maggio 2021) “L’istituzione di unaparlamentare d’sull’uso politico della giustizia confligge con l’autonomia e l’indipendenza della… soprattutto se volta a riscrivere o, peggio, a piegare la verità storica di venti anni di attività giudiziaria alle mistificazioni di un instant book”. Così parlò Area, la corrente di sinistra della. E parlò abbastanza a sproposito. L’articolo 82 della Costituzione prevede, infatti, che “ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse”. Sostenere che le camere non possano occuparsi dell’(eventuale) uso politico della giustizia equivale a dire che non è di pubblico interesse capire se lasia stata o meno condizionata da interessi politici. È una posizione che può essere tradotta in: “siccome la ...

