Commercialisti della Lega a processo per peculato | chiesti quasi 3 milioni di danni

(Di martedì 4 maggio 2021) Il metodo truffaldino li accomuna ma per questa volta potrebbero non farla franca. Oltre ai 49di euro spariti nel nulla, la Lombardia Film Commission è convinta di aver subitoda oltre ...

Fiscoetasse

Gli interventi delle parti civili sono stati preceduti dalla requisitoriapubblica accusa: il pm Stefano Civardi e il procuratore aggiunto Eugenio Fusco hanno chiesto 4 anni e 8 mesi per Di ...Questo il commento di Stefano Distilli, presidente di Cassa Dottoriall'approvazione dell'emendamento al Decreto Sostegni sulla sospensionedecorrenza dei termini degli ...Il metodo truffaldino li accomuna ma per questa volta potrebbero non farla franca. Oltre ai 49 milioni di euro spariti nel nulla, la Lombardia Film Commission è convinta di aver subito danni da oltre ...«Un fisco più equo e progressivo, con particolare attenzione alle giovani generazioni». È questa la sintesi della proposta che ...