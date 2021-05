Coltivare la bellezza | il progetto green firmato Chanel

Leggi su cityroma

(Di martedì 4 maggio 2021) Skip to content Nel sud-ovest della Francia c’è un piccolo comune adagiato tra colline verdeggianti: si chiama Gaujacq e, grazie alle straordinarie caratteristiche del suo territorio (temperature invernali equilibrate ed estive simili a quelle della Cina e del Giappone, piogge distribuite durante tutto l’anno e venti assenti), è diventato la culla delle coltivazioni del fiore amato da Mademoiselle Coco. Per questo dal 1998, la maison conduce und’eccezione, avviato in collaborazione con Jean Thoby, esperto internazionale che da decenni cura un santuario botanico che ospita ben 2.000 varietà di camelia. Tra cui persino due cespi nati dalle piante madri che sarebbero state ordinate dalla stessa Gabrielle più di un secolo fa. A pochi chilometri da questo paradiso vegetale sorge l’azienda agricola dove la maison coltiva la rara Camelia Japonica Alba ...