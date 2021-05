Colpo Roma: Mourinho è il nuovo allenatore (Di martedì 4 maggio 2021) L’AS Roma è lieta di annunciare che José Mourinho sarà il nuovo Responsabile Tecnico della Prima Squadra a partire dalla stagione 2021-22. Con l’allenatore è stato raggiunto un accordo che lo legherà alla Società fino al 30 giugno del 2024. “Siamo lieti ed emozionati di dare il benvenuto a José Mourinho nella famiglia dell’AS Roma”, L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di martedì 4 maggio 2021) L’ASè lieta di annunciare che Josésarà ilResponsabile Tecnico della Prima Squadra a partire dalla stagione 2021-22. Con l’è stato raggiunto un accordo che lo legherà alla Società fino al 30 giugno del 2024. “Siamo lieti ed emozionati di dare il benvenuto a Josénella famiglia dell’AS”, L'articolo

