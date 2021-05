Colombia: proteste per lo sciopero nazionale, 17 morti (Di martedì 4 maggio 2021) sciopero nazionale in Colombia tra il 28 aprile e il primo maggio. La protesta era indirizzata contro la riforma fiscale del governo che voleva aumentare le tasse. In seguito alle misure di austerity lo sciopero ha preso una piega violenta: le proteste sono degenerate in scontri che hanno coinvolti i manifestanti e le forze dell’ordine. Il bilancio vede 17 morti e oltre 700 feriti. A comunicarlo l’ufficio del Difensore civico della Colombia. Dopo i disordini degli ultimi giorni il presidente Duque ha ritirato la proposta di legge. Il ministro delle Finanze, Alberto Carrasquilla, potrebbe rassegnare le dimissioni. L'articolo proviene da Metropolitan Magazine. Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 4 maggio 2021)intra il 28 aprile e il primo maggio. La protesta era indirizzata contro la riforma fiscale del governo che voleva aumentare le tasse. In seguito alle misure di austerity loha preso una piega violenta: lesono degenerate in scontri che hanno coinvolti i manifestanti e le forze dell’ordine. Il bilancio vede 17e oltre 700 feriti. A comunicarlo l’ufficio del Difensore civico della. Dopo i disordini degli ultimi giorni il presidente Duque ha ritirato la proposta di legge. Il ministro delle Finanze, Alberto Carrasquilla, potrebbe rassegnare le dimissioni. L'articolo proviene da Metropolitan Magazine.

