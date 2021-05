Colle Sannita | il sindaco Iapozzuto contro l’hub di Morcone e i ‘furbetti’ del vaccino

Leggi su anteprima24

(Di martedì 4 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti(Bn) – È tornato a parlare ai propri cittadini ildi, Michele, e non le manda certo a dire. Dopo aver fatto un bilancio delle persone positive al Covid-19 nella comunità da lui amministrata (risultano essere 8) e sulle dosi diad oggi somministrare, il primo cittadino apre una lunga parentesi sul nuovo Hub vaccinale di. “Purtroppo da domani – dice– i vaccini verranno effettuati a, e questa cosa mi fa molto dispiacere in quanto, non trovo logico la decisione presa dall’Asl, perchè qui aabbiamo una sede proprio dell’Azienda Sanitaria Locale da oltre 30 anni, abbiamo tre infermieri che ...