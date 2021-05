Classifica Jannik Sinner | quante posizioni guadagna a Madrid N 17 del ranking | le proiezioni

Leggi su oasport

(Di martedì 4 maggio 2021) Dopo la vittoria odierna nel primo turno dell’ATP Masters 1000 di2021,non si ferma nele va a quota 2545, virtualmente al 17° posto. Tale posizione potrebbe comunque variare nei prossimi giorni a seconda degli sviluppi del torneo iberico. Quel che è certo, però, è che almeno per oggi nessun tennista alle sue spalle potrà sopravanzare l’azzurro:, infatti scavalca il polacco Hubert Hurkacz, il quale, perdendo la metà dei punti conquistati lo scorso anno (115), scende a quota 2543, venendo beffato, nellavirtuale, per appena 2 punti.ieri, lunedì 3 maggio, era 18° con 2524 punti, e sapeva già che lunedì 10 avrebbe perso i 24 punti della finale del Challenger di Ostrava 2019, dove giunse in ...