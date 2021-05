Clamoroso: Mourinho torna in Italia, sarà il nuovo allenatore della Roma (Di martedì 4 maggio 2021) Un breve ma essenziale comunicato: “L’AS Roma è lieta di annunciare che José Mourinho sarà il nuovo Responsabile Tecnico della Prima Squadra a partire dalla stagione 2021-22!”. L’annuncio del club giallorosso arriva poco dopo quello della separazione dall’attuale allenatore Daniel Fonseca, prevista a fine stagione. Tutto fatto, dunque, per il ritorno in Italia di uno degli allenatori più iconici di sempre, protagonista della memorabile cavalcata verso il Triplete dell’Inter nel 2010. Un temibile avversario in più anche per l’Atalanta di Gasperini. Tra gli aneddoti che lo legano a Bergamo, la sfuriata negli spogliatoi dopo la sconfitta per 3-1 subita dai nerazzurri milanesi dall’Atalanta di Del Neri. Era il gennaio 2009. Dopo il fischio ... Leggi su bergamonews (Di martedì 4 maggio 2021) Un breve ma essenziale comunicato: “L’ASè lieta di annunciare che JoséilResponsabile TecnicoPrima Squadra a partire dalla stagione 2021-22!”. L’annuncio del club giallorosso arriva poco dopo quelloseparazione dall’attualeDaniel Fonseca, prevista a fine stagione. Tutto fatto, dunque, per il ritorno indi uno degli allenatori più iconici di sempre, protagonistamemorabile cavalcata verso il Triplete dell’Inter nel 2010. Un temibile avversario in più anche per l’Atalanta di Gasperini. Tra gli aneddoti che lo legano a Bergamo, la sfuriata negli spogliatoi dopo la sconfitta per 3-1 subita dai nerazzurri milanesi dall’Atalanta di Del Neri. Era il gennaio 2009. Dopo il fischio ...

Gazzetta_it : Clamoroso, è Mourinho il prossimo allenatore della Roma - CorSport : #Roma, clamoroso annuncio: preso #Mourinho! - MassimoCaputi : Dire che è clamoroso è poco: #Mourinho alla @OfficialASRoma - Bertolca10 : Clamoroso ritorno in panchina in Italia con José #Mourinho che sarà l'allenatore della Roma per la prossima stagion… - UgoBaroni : RT @CorSport: #Roma, clamoroso annuncio: preso #Mourinho! -