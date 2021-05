City-Psg | dove vederla Parigini per il riscatto

Leggi su ck12

(Di martedì 4 maggio 2021) Mbappé non al meglio. Ilvuole la prima finale-Psg,-Psg,-Psg,– La finale è lì, in attesa dei più meritevoli. Nella partita d’andata il Manchesterdi Pep Guardiola ha con merito vinto il primo round, ribaltando il punteggio in una partita giocata male dal Psg, con le stelle Mbappé e Neymar troppo nervose e poco lucide. In Inghilterra il ritorno garantirà forse uno spettacolo maggiore, con icostretti a dare tutto per tentare nuovamente l’assalto alla coppa dalla grandi orecchie dopo la finale persa lo scorso anno con il Bayern Monaco. «Dobbiamo controllare le emozioni, sono questi i momenti che fanno la ...