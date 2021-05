City | prima finale Champions della storia | Psg eliminato 2-0

GoalItalia : Il Manchester City è in finale di Champions per la prima volta in 141 anni di storia ???? #MCIPSG - pisto_gol : Riyad #mahrez Assist con il Gladbach??Assist con il Dortmund??Gol al Dortmund ?? Gol al Psg ?? Doppietta al Psg ????… - OptaPaolo : 11 - Il Manchester City è la prima squadra inglese a vincere 11 partite in una singola stagione di Coppa dei Campio… - sscalcionapoli1 : Champions, City in finale per la prima volta: secco 2-0 al Psg #UCL - danisailor7 : RT @pisto_gol: Riyad #mahrez Assist con il Gladbach??Assist con il Dortmund??Gol al Dortmund ?? Gol al Psg ?? Doppietta al Psg ???? Ma per… -

Ultime Notizie dalla rete : City prima

Notte di festa per la squadra di Guardiola. Notte di festa per il Manchesterdi Pep Guardiola, finalista di Champions League per lavolta nella sua storia: dopo il colpo a Parigi (1 - 2), Paris Saint - Germain battuto anche in Inghilterra, stavolta 2 - 0. Mansour ...Lafinalista di questa edizione della Champions League è il Manchester, che attende la vincente dell'altra semifinale tra Chelsea e Real Madrid . Le due squadre si giocheranno l'accesso all'...Seer, Inc., (Nasdaq: SEER), a life sciences company commercializing a disruptive new platform for proteomics, today announced it will be participating virtually in the upcoming BofA Securities 2021 ...Stranraer secured the final Scottish League Two play-off spot at the expense of Stirling Albion with a 2-1 win over Edinburgh City. Stephen Farrell’s team knew a victory would assure them a place in ...