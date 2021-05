City-Paris | Verratti | “Lottato fino alla fine Adesso dobbiamo fare una cosa”

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Parola a Marco.Champions League, Manchester2-0: Guardiola in finale, Neymar eliminatoIl centrocampista delSaint Germain si è così espresso ai microfoni di Sky Sport a margine della pesante sconfitta contro il Manchesterdi Pep Guardiola. La formazione parigina è stata eliminata dcorrente massima competizione europea arrivando - per il secondo anno consecutivo - tra le migliori quattro della Champions League. Di seguito, le dichiarazioni di."Ci abbiamo credutoall'espulsione, abbiamo creato tante occasioni e abbiamo giocato meglio di loro. Purtroppo ci hanno segnatoprima occasione, come all'andata, ma quando giochi contro le grandi squadre va così. Abbiamo ...

Notte di festa per il Manchesterdi Pep Guardiola, finalista di Champions League per la prima volta nella sua storia: dopo il colpo a Parigi (1 - 2),Saint - Germain battuto anche in ......Maria è stato espulso durante ManchesterPSG per un fallo di reazione su Fernandinho - VIDEO Attimi di tensioni durante il secondo tempo del match di Champions League tra Manchester...Pep Guardiola si porta a casa la finale di Champions League, in attesa di conoscere domani la sua avversaria tra Real Madrid e Chelsea. È un giorno storico per il City, che raggiunge per la prima volt ...Manchester, 4 mag. (Adnkronos) - Il centrocampista spagnolo del Paris Saint-Germain Ander Herrera ha criticato i modi dell'arbitro Björn Kuipers, nella sconfitta (2-0) contro il Manchester City, poich ...