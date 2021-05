Città del Messico, crolla un ponte mentre passa la metropolitana: almeno venti morti. Le immagini dei soccorsi (Di martedì 4 maggio 2021) Tragedia a Città del Messico. almeno 20 persone sono morte e altre 70 sono rimaste ferite nel crollo di un ponte avvenuto al passaggio di un treno della metro della linea 12. L’incidente è avvenuto alle 22.30 dell’ora locale di ieri all’altezza della stazione di Olivos, nel sud della capitale messicana Centinaia di agenti di polizia e vigili del fuoco hanno isolato la scena, mentre una folla di amici e parenti di persone che si ritiene fossero sui treni, si è riunita fuori dal perimetro di sicurezza. La metropolitana di Città del Messico, una delle più grandi e trafficate al mondo, è stata protagonista di due incidenti gravi dalla sua inaugurazione mezzo secolo fa. Nel marzo dello scorso anno, una collisione tra due treni alla stazione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 4 maggio 2021) Tragedia adel20 persone sono morte e altre 70 sono rimaste ferite nel crollo di unavvenuto alggio di un treno della metro della linea 12. L’incidente è avvenuto alle 22.30 dell’ora locale di ieri all’altezza della stazione di Olivos, nel sud della capitale messicana Centinaia di agenti di polizia e vigili del fuoco hanno isolato la scena,una folla di amici e parenti di persone che si ritiene fossero sui treni, si è riunita fuori dal perimetro di sicurezza. Ladidel, una delle più grandi e trafficate al mondo, è stata protagonista di due incidenti gravi dalla sua inaugurazione mezzo secolo fa. Nel marzo dello scorso anno, una collisione tra due treni alla stazione ...

