Città del Messico | crolla ponte al passaggio di un treno della metropolitana | 23 morti e 70 feriti

(Di martedì 4 maggio 2021) Ventitré persone sono morte e almeno altre 70 sono rimaste ferite in un’incidente avvenuto lunedì sera adel, dove unto aldi undell’Aerotrén, lasopraelevata. La struttura – collassata alle 22.30, ore locali – si trova nei pressistazione di Olivos, sulla linea 12a sudcapitale. I video pubblicati su siti e social media mostrano i vagoni delsospesi a mezz’aria. Un filmato su Milenio TV, la rete d’informazione messicana, mostra il momento del crollo con ilche si accascia con violenza sulla strada sottostante. Dei ...

