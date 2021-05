Ciro Grillo, le foto incriminate e le nuove accuse che pendono sul gruppo di amici (Di martedì 4 maggio 2021) La nuova notifica di conclusione delle indagini a carico di Ciro Grillo e degli altri ragazzi, accusati dai pm di stupro di gruppo, ha tra le novità l’esame più preciso di alcune foto impubblicabili risalenti a quella notte tra il 16 e il 17 luglio. Le immagini ritraggono Grillo e Vittorio Lauria abusare della studentessa che dormiva (la seconda ragazza presunta vittima presente quella sera nella casa di Cala di Volpe), posando nudi e vicini a lei. La seconda deposizione da parte della procura di Tempio Pausania si è resa necessaria perché, dopo la chiusura delle indagini a novembre, gli indagati avevano chiesto di essere ascoltati di nuovo. In questo periodo è stato fondamentale anche il lavoro di Mauro Sanna, esperto tecnico e informatico, che è riuscito a ricostruire i soggetti delle ... Leggi su open.online (Di martedì 4 maggio 2021) La nuova notifica di conclusione delle indagini a carico die degli altri ragazzi, accusati dai pm di stupro di, ha tra le novità l’esame più preciso di alcuneimpubblicabili risalenti a quella notte tra il 16 e il 17 luglio. Le immagini ritraggonoe Vittorio Lauria abusare della studentessa che dormiva (la seconda ragazza presunta vittima presente quella sera nella casa di Cala di Volpe), posando nudi e vicini a lei. La seconda deposizione da parte della procura di Tempio Pausania si è resa necessaria perché, dopo la chiusura delle indagini a novembre, gli indagati avevano chiesto di essere ascoltati di nuovo. In questo periodo è stato fondamentale anche il lavoro di Mauro Sanna, esperto tecnico e informatico, che è riuscito a ricostruire i soggetti delle ...

LegaSalvini : LEGGO: CIRO GRILLO, PARLA LA RAGAZZA: «STUPRATA 7 VOLTE, MI CHIAMAVANO 'CAGNA'» Parla la ragazza che ha denunciato… - Adnkronos : Ciro Grillo, la Procura chiude le indagini a carico dei 4 indagati per #stupro di gruppo: particolari agghiaccianti… - Open_gol : Violenza sessuale di gruppo aggravata dall'uso di sostanze alcoliche Sono queste le accuse per Ciro Grillo e i suo… - Noiconsalvini : IL GIORNALE: GRILLO JR., NUOVE ACCUSE PER LA FOTO CHOC - 2009Daria : RT @LegaSalvini: IL GIORNALE: GRILLO JR., NUOVE ACCUSE PER LA FOTO CHOC -