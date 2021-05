Ciro Grillo | inchiesta chiusa | l' accusa è stupro di gruppo Tre gli indagati per le foto

(Di martedì 4 maggio 2021) Violenza sessuale dicontestata a tutti e quattro gli, ma per leoscene i responsabili sarebbero tre. Per il presuntoavvenuto la notte del 16 luglio nella villa in Costa...

Chiuse di nuovo le indagini, dalla procura di Tempio Pausania per il presunto stupro di gruppo contestato a, il figlio di Beppe, garante del M5s, e a tre suoi amici, che sarebbe avvenuto tra il 16 e 17 luglio nella casa diin Costa Smeralda su una studentessa 19enne di Milano. I quattro ...... 'Mio padre non avrebbe fatto il video che ha fatto' Asia Argento ha poi commentato il video in cui Beppedifende il figliodall'accusa di stupro : ' Come lo giudico da padre che ...Il sito La Verità pubblica la deposizione resa dalla madre della presunta vittima alle forze dell'ordine dopo la denuncia fatta dalla figlia per le violenze che avrebbe subito da 4 ragazzi, tra cui Ci ...Guida Tv 4 maggio: Montalbano, Manchester City-PSG. Resta aggiornato sulle novità e le anticipazioni su soap opera, fiction e serie tv!