Ciclismo: UAE Emirates punta su Formolo e Gaviria al Giro d'Italia (Di martedì 4 maggio 2021) Per la Corsa Rosa arruolato anche Diego Ulissi TORINO - L'UAE Team Emirates ha definito la selezione dei sette corridori che affronteranno il Giro d'Italia 2021, gara che scatterà da Torino sabato e ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 4 maggio 2021) Per la Corsa Rosa arruolato anche Diego Ulissi TORINO - L'UAE Teamha definito la selezione dei sette corridori che affronteranno ild'2021, gara che scatterà da Torino sabato e ...

