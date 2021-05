Ciclismo | Ranking UCI 4 maggio | l’Italia sprofonda al settimo posto! Continua la discesa Roglic in testa

(Di martedì 4 maggio 2021) Primozresta sempre saldamente inalUCI, la classifica stilata settimanalmente dall’Unione Ciclistica Internazionale. Lo sloveno, lo scorso anno vincitore della Vuelta di Spagna e secondo al Tour de France, occupa la prima posizione con 4886 punti dopo una settimana priva di eventi. Il suo connazionale Tadej Pogacar lo insegue a poco più di 900 punti di ritardo dopo aver vinto la Liegi-Bastogne-Liegi nove giorni fa. Il belga Wout van Aert rimane al terzo posto con 3811 punti. Non ci sono stati cambiati nella top-10 in una settimana caratterizzata esclusivamente dal Giro di Romandia. Il francese Julian Alaphilippe, Campione del Mondo, è quarto davanti alll’olandese Mathieu van der Poel. L’eterno spagnolo Alejandro Valverde è spettacolare sesto! Completano la top-10 il portoghese Joao Almeida, il francese Arnaud ...

OA Sport

