Ciclismo, Mondiali 2025 verso l'Africa: Ruanda e Marocco candidate (Di martedì 4 maggio 2021) Roma, 4 maggio 2021 " Svolta per il mondo del Ciclismo . I Mondiali 2025 si terranno certamente in Africa, e sarà la prima volta assoluta. Lo ha affermato il presidente dell'Uci David Lappartient che ... Leggi su quotidiano (Di martedì 4 maggio 2021) Roma, 4 maggio 2021 " Svolta per il mondo del. Isi terranno certamente in, e sarà la prima volta assoluta. Lo ha affermato il presidente dell'Uci David Lappartient che ...

NoiNotizie : RT @Gazzetta_it: #Ciclismo. #Lappartient conferma. '#Mondiali 2025 in Africa: #Ruanda o #Marocco' - Gazzetta_it : #Ciclismo. #Lappartient conferma. '#Mondiali 2025 in Africa: #Ruanda o #Marocco' - zazoomblog : Ciclismo i Mondiali su strada 2025 si disputeranno in Africa per la prima volta - #Ciclismo #Mondiali #strada - zazoomblog : Ciclismo: Mondiali 2025 su strada si svolgeranno in Africa per la prima volta - #Ciclismo: #Mondiali #strada - sportface2016 : #Ciclismo, i #Mondiali su strada 2025 si disputeranno in #Africa per la prima volta -