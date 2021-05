Ciclismo: Mondiali 2025 su strada si svolgeranno in Africa per la prima volta (Di martedì 4 maggio 2021) Roma, 4 mag. – (Adnkronos) – I Mondiali di Ciclismo su strada del 2025 si disputeranno per la prima in Africa. Le località candidate ad organizzare la manifestazione iridata sono Kigali, in Ruanda, e Tangeri, in Marocco. L’annuncio della sede arriverà il 24 settembre 2021 in occasione dei Mondiali in programma in Belgio. Ad annunciarlo il presidente dell’Uci, David Lappartient. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 4 maggio 2021) Roma, 4 mag. – (Adnkronos) – Idisudelsi disputeranno per lain. Le località candidate ad organizzare la manifestazione iridata sono Kigali, in Ruanda, e Tangeri, in Marocco. L’annuncio della sede arriverà il 24 settembre 2021 in occasione deiin programma in Belgio. Ad annunciarlo il presidente dell’Uci, David Lappartient. L'articolo CalcioWeb.

