Ciambellone arrotolato | facile | veloce e gustoso!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di martedì 4 maggio 2021) I ciambelloni, con il loro aspetto rustico, mettono subito allegria. La forma, gli zuccherini in superficie, la consistenza fanno partire la giornata con uno spirito diverso. Se proprio vogliamo trovare un difetto a questo tipo di dolce è il fatto, che il più delle volte l’impasto è troppo semplice come gusto ma elaborato nell’esecuzione. Oggi, invertiamo la rotta, perché prepareremo un, velocissimo da realizzare e farcito con la confettura. Una vera esplosione di sapore ottenuto con pochissimo lavoro. Ingredienti 450 grammi di farina 00, 2 uova, 80 grammi di latte, 80 grammi di olio di semi + un cucchiaio per la carta forno, 120 grammi di zucchero + una spolverata per la superficie, 10 grammi di lievito per dolci, la buccia grattugiata di un limone bio, 1 vasetto di confettura di lamponi, granella di zucchero per la decorazione, burro per lo ...