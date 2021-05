Ci saranno ripercussioni per tutti dopo l’errore di Milano, dice Pierpaolo Sileri (Di martedì 4 maggio 2021) Non risparmia critiche e previsioni pessimistiche il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri di fronte alle immagini degli assembramenti dell’ultimo weekend, tra i ritrovi del Primo maggio, lo shopping e la festa scudetto dell’Inter a Milano. «Sì, un po’ di preoccupazione c’è», ammette Sileri alla Stampa. «Fa male vedere piazza Duomo con 30 mila tifosi urlanti, in festa, molti senza mascherina. Quelle persone hanno dimostrato di non avere un briciolo di buon senso. Vuol dire che si sottovaluta ancora troppo il rischio» spiega ancora al quotidiano torinese. Le ripercussioni di questi comportamenti, secondo Sileri, saranno chiare «solo tra due settimane». E tirando le somme, è anche possibile formulare delle previsioni: «Sappiamo che l’incidenza in Lombardia è di ... Leggi su linkiesta (Di martedì 4 maggio 2021) Non risparmia critiche e previsioni pessimistiche il sottosegretario alla Salutedi fronte alle immagini degli assembramenti dell’ultimo weekend, tra i ritrovi del Primo maggio, lo shopping e la festa scudetto dell’Inter a. «Sì, un po’ di preoccupazione c’è», ammettealla Stampa. «Fa male vedere piazza Duomo con 30 mila tifosi urlanti, in festa, molti senza mascherina. Quelle persone hanno dimostrato di non avere un briciolo di buon senso. Vuol dire che si sottovaluta ancora troppo il rischio» spiega ancora al quotidiano torinese. Ledi questi comportamenti, secondochiare «solo tra due settimane». E tirando le somme, è anche possibile formulare delle previsioni: «Sappiamo che l’incidenza in Lombardia è di ...

MichelaRoi : RT @Linkiesta: Ci saranno ripercussioni per tutti dopo l’errore di Milano, dice Pierpaolo Sileri - angiuoniluigi : RT @Linkiesta: Ci saranno ripercussioni per tutti dopo l’errore di Milano, dice Pierpaolo Sileri - Linkiesta : Ci saranno ripercussioni per tutti dopo l’errore di Milano, dice Pierpaolo Sileri - undertxker : allora f3dez ieri ha fatto più di quello che ha fatto la sinistra italiana da quando esiste vero verissimo ma riman… - chiaravillage : @foolcomf84 Il mio fidanzato dice che non ci sono i presupposti per una causa se ciò che ha detto è vero. Ma sappia… -