“Chiude in anticipo”. Barbara D’Urso, Mediaset ha deciso: “Fissata la data dello stop” (Di martedì 4 maggio 2021) Un anno difficile per Barbara D’Urso, fatto di tanti bassi e pochi alti. Una sintesi efficace viene dai dati domenica scorsa in cui è stata registrata l’ennesima vittoria di Mara Venier. Nel dettaglio, riporta Davide Maggio, Su Rai1 Domenica In ha intrattenuto 2.987.000 spettatori pari ad uno share del 17.94%, nella prima parte, e 2.529.000 spettatori pari ad uno share del 16.96%, nella seconda parte (I Saluti di Mara di 1 minuto e mezzo: 1.989.000 – 13.84%). Il TG1 ha informato 1.929.000 spettatori con il 13.6%. Da Noi… A Ruota Libera ha raccolto un ascolto medio di 1.916.000 spettatori pari al 12.75%. Su Canale 5 L’Arca di Noè ha raccolto 2.322.000 spettatori con il 13.47%. Beautiful ha raccolto 2.165.000 spettatori (12.54%). A seguire Il Segreto ha appassionato 1.780.000 spettatori con il 10.65%. Domenica Live ha appassionato 1.771.000 spettatori ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 4 maggio 2021) Un anno difficile per, fatto di tanti bassi e pochi alti. Una sintesi efficace viene dai dati domenica scorsa in cui è stata registrata l’ennesima vittoria di Mara Venier. Nel dettaglio, riporta Davide Maggio, Su Rai1 Domenica In ha intrattenuto 2.987.000 spettatori pari ad uno share del 17.94%, nella prima parte, e 2.529.000 spettatori pari ad uno share del 16.96%, nella seconda parte (I Saluti di Mara di 1 minuto e mezzo: 1.989.000 – 13.84%). Il TG1 ha informato 1.929.000 spettatori con il 13.6%. Da Noi… A Ruota Libera ha raccolto un ascolto medio di 1.916.000 spettatori pari al 12.75%. Su Canale 5 L’Arca di Noè ha raccolto 2.322.000 spettatori con il 13.47%. Beautiful ha raccolto 2.165.000 spettatori (12.54%). A seguire Il Segreto ha appassionato 1.780.000 spettatori con il 10.65%. Domenica Live ha appassionato 1.771.000 spettatori ...

