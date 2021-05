Chi ha avuto Covid-19 ha un rischio maggiore di morire nei 6 mesi dopo la guarigione

(Di martedì 4 maggio 2021) (immagine: Pixabay)Si conosce sempre di più sulla malattia-19, dalle sue manifestazioni respiratorie a quelle vascolari. Ma si naviga ancora molto a vista per quanto riguarda la sindrome Long, la condizione di malessere diffuso accompagnata talvolta da una sequela di disturbi che perdurano ancheche l’infezione si è risolta e il virus eliminato. Per capirla meglio e fare previsioni su cosa aspettarsi per il futuro, gli esperti della Washington University School of Medicine di St. Louis hanno analizzato i dati di 87mila pazientie quelli di quasi 5 milioni di pazienti di controllo, concludendone che aver contratto il coronavirus aumenta ildi morte nei seisuccessivi alla, in proporzione con la gravità ...

marattin : Se ora riusciamo a tenere questo ritmo, a fine maggio avremo 35 milioni di dosi somministrate. E considerato anche… - AssembleaER : Sanità. Castaldini (Fi): “Bene scelta di una sola dose di vaccino a chi ha già avuto il Covid” - giudiiiiiiiii : RT @senzaunaragione: Semplicemente grazie a tutti per quanti si sono attivati nella causa. Grazie ad ognuno di voi singolarmente. Abbiamo a… - CinziaEmanuelli : @tannico72 @lauracesaretti1 Pedinavano chi?Report ha detto che il filmato è di una signora che si trova a lì perché… - ciopweller : @_dajedepunta_ @friedkingroup A me più che ultroneo sembra abbastanza forzato e sarebbe bello sapere chi ha avuto questa 'brillante' idea. -

Ultime Notizie dalla rete : Chi avuto

Wired.it

Hola fortuna di poter provare per voi Xiaomi Mi 11 Ultra per poco più di una settimana ed è ... È davvero lo smartphone perfetto pervuole solo il meglio? Dopo aver visto il (salato) ......lo sa chehaqualche tentennamento non sia rafforzato da questa ricompensa e possa fornire ulteriori dettagli su cose che sa ". Approfondisci Denise Pipitone, intercettata Anna Corona: ...Aveva solo 22 anni Luana D'Orazio, la giovane mamma morta schiacciata da un macchinario industriale in un'azienda tessile, Orditura Luana, a Oste di Montemurlo in provincia ...La Roma nella prossima stagione darà il benservito a Paulo Fonseca, per far spazio con ogni probabilità a Maurizio Sarri. L’ex allenatore di Napoli e Juventus è il primissimo candidato alla panchina g ...