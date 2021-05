Chi ha avuto Covid-19 ha un rischio maggiore di morire nei 6 mesi dopo la guarigione (Di martedì 4 maggio 2021) Le persone che hanno contratto Covid-19, anche in forma non grave, ne portano i segni per molto tempo e il rischio di morte per qualsiasi causa aumenta (immagine: Pixabay)Si conosce sempre di più sulla malattia Covid-19, dalle sue manifestazioni respiratorie a quelle vascolari. Ma si naviga ancora molto a vista per quanto riguarda la sindrome Long Covid, la condizione di malessere diffuso accompagnata talvolta da una sequela di disturbi che perdurano anche mesi dopo che l’infezione si è risolta e il virus eliminato. Per capirla meglio e fare previsioni su cosa aspettarsi per il futuro, gli esperti della Washington University School of Medicine di St. Louis hanno analizzato i dati di 87mila pazienti Covid e quelli di quasi 5 milioni di pazienti di controllo, ... Leggi su cityroma (Di martedì 4 maggio 2021) Le persone che hanno contratto-19, anche in forma non grave, ne portano i segni per molto tempo e ildi morte per qualsiasi causa aumenta (immagine: Pixabay)Si conosce sempre di più sulla malattia-19, dalle sue manifestazioni respiratorie a quelle vascolari. Ma si naviga ancora molto a vista per quanto riguarda la sindrome Long, la condizione di malessere diffuso accompagnata talvolta da una sequela di disturbi che perdurano ancheche l’infezione si è risolta e il virus eliminato. Per capirla meglio e fare previsioni su cosa aspettarsi per il futuro, gli esperti della Washington University School of Medicine di St. Louis hanno analizzato i dati di 87mila pazientie quelli di quasi 5 milioni di pazienti di controllo, ...

