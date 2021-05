Chi era Luana D’Orazio, morta sul lavoro e mamma di 22 anni, il tragico incidente (Di martedì 4 maggio 2021) A Prato si è consumato un autentico dramma in una fabbrica tessile che ha visto la morte di una giovane lavoratrice di soli 22 anni. Fabbrica tessile (Adobe Stock)Nel recente periodo stanno sempre più aumentando la percentuale di morti sul lavoro. Quello che è successo a Montemurlo, provincia di Prato, è solo l’ultimo episodio di un problema abbastanza urgente. In quella zona, tra Prato e Pistoia, l’episodio è successivo ad un’altra perdita sul lavoro in una azienda tessile. Risale al 2 febbraio e la vittima è stata Sabri Jaballah di soli 23 anni. La causa della morte è stato l’essere schiacciato da una pressa a Montale. Proprio questi due episodi stanno facendo muovere i sindacati di Cgil, Cisl e Uil di Prato a organizzare una sorta di manifestazione per venerdì. Prato: ecco l’accaduto della morte ... Leggi su chenews (Di martedì 4 maggio 2021) A Prato si è consumato un autentico dramma in una fabbrica tessile che ha visto la morte di una giovane lavoratrice di soli 22. Fabbrica tessile (Adobe Stock)Nel recente periodo stanno sempre più aumentando la percentuale di morti sul. Quello che è successo a Montemurlo, provincia di Prato, è solo l’ultimo episodio di un problema abbastanza urgente. In quella zona, tra Prato e Pistoia, l’episodio è successivo ad un’altra perdita sulin una azienda tessile. Risale al 2 febbraio e la vittima è stata Sabri Jaballah di soli 23. La causa della morte è stato l’essere schiacciato da una pressa a Montale. Proprio questi due episodi stanno facendo muovere i sindacati di Cgil, Cisl e Uil di Prato a organizzare una sorta di manifestazione per venerdì. Prato: ecco l’accaduto della morte ...

