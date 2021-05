Chi è Cristina Pellegrino, vita privata e carriera: tutto sull’attrice italiana (Di martedì 4 maggio 2021) Ieri sera, 3 Maggio 2021, è andata in onda su Rai 1 la prima puntata della nuova serie Tv “Chiamami ancora amore”. Questo progetto vede come protagonista la coppia composta da Greta Scarano e Simone Liberati, nei panni di Anna e Enrico, con la partecipazione di Claudia Pandolfi (Rosa). Tra gli altri componenti dell’immenso cast anche l’attrice italiana Cristina Pellegrino, che ricopre il ruolo di un’importante psicologa. In attesa di vederla sul piccolo schermo, scopriamo insieme qualcosa in più sulla sua vita privata e pubblica. Quanti anni ha? È sposata o fidanzata? Com’è iniziata la sua vita nel mondo della recitazione? Ecco le risposte a queste domande e tante altre curiosità. Chi è Cristina Pellegrino? La sua vita ... Leggi su urbanpost (Di martedì 4 maggio 2021) Ieri sera, 3 Maggio 2021, è andata in onda su Rai 1 la prima puntata della nuova serie Tv “Chiamami ancora amore”. Questo progetto vede come protagonista la coppia composta da Greta Scarano e Simone Liberati, nei panni di Anna e Enrico, con la partecipazione di Claudia Pandolfi (Rosa). Tra gli altri componenti dell’immenso cast anche l’attrice, che ricopre il ruolo di un’importante psicologa. In attesa di vederla sul piccolo schermo, scopriamo insieme qualcosa in più sulla suae pubblica. Quanti anni ha? È sposata o fidanzata? Com’è iniziata la suanel mondo della recitazione? Ecco le risposte a queste domande e tante altre curiosità. Chi è? La sua...

