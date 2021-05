Cherubini: “Spalletti al Napoli? Caratterialmente lascia molto a desiderare” (Di martedì 4 maggio 2021) Cherubini: “Spalletti al Napoli? Tecnicamente indiscutibile ma Caratterialmente lascia molto a desiderare. Su Sarri a Roma…” A Radio Marte, nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete”, è intervenuto Marco Cherubini, giornalista, per parlare del Napoli, di Spalletti che potrebbe, stando ad alcune voci di mercato, essere il prossimo allenatore della squadra azzurra e di altro. Queste le sue parole: “Zona Champions? Contrariamente all’umore io dico che Atalanta e Napoli hanno una marcia in più e tutto si decide in Juventus-Milan. Se pareggiano rientra anche la Lazio, quella che perde invece molla gli ormeggi. La situazione ambientale è molto fragile per entrambe. Il ... Leggi su retecalcio (Di martedì 4 maggio 2021): “al? Tecnicamente indiscutibile ma. Su Sarri a Roma…” A Radio Marte, nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete”, è intervenuto Marco, giornalista, per parlare del, diche potrebbe, stando ad alcune voci di mercato, essere il prossimo allenatore della squadra azzurra e di altro. Queste le sue parole: “Zona Champions? Contrariamente all’umore io dico che Atalanta ehanno una marcia in più e tutto si decide in Juventus-Milan. Se pareggiano rientra anche la Lazio, quella che perde invece molla gli ormeggi. La situazione ambientale èfragile per entrambe. Il ...

