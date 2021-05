Chelsea-Real Madrid mercoledì H 21 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici Mendy ha recuperato

homer_mario : Pronosticazzo Chelsea Real 1-3 - C26492 : @juvefcdotcom @cropyJ03 porcatroia spero che il Chelsea elimini il Real a valanga un bel 6-0 uhaahhahha - essemg0819 : Capuano, Ordine e Suma su TL. Stasera si gode, altro che Real-Chelsea - ILOVEPACALCIO : Champions League, Chelsea-Real Madrid: le formazioni ufficiali - Ilovepalermocalcio - Mediagol : #ChampionsLeague, Chelsea-Real Madrid: le formazioni ufficiali del match -

Ultime Notizie dalla rete : Chelsea Real

Commenta per primo Ecco le formazioni ufficiali diMadrid (fischio d'inizio ore 21).: Mendy; Christensen, Thiago Silva, Rudiger; Azpilicueta, Kanté, Jorginho, Chilwell; Havertz, Mount; Werner.Madrid : Courtois; Nacho, ...LE FORMAZIONI UFFICIALI(3 - 4 - 2 - 1): Mendy; Christensen, Thiago Silva, Rüdiger; Azpilicueta, Kanté, Jorginho, Chilwell; Mount, Havertz; Werner. All. TuchelMADRID (4 - 3 - 3): Courtois; Nacho, Militao, ...PREPARTITA. Chelsea - Real Madrid è valevole per il ritorno della semifinale di Champions League 2020/2021. La partita è in programma il giorno 5 maggio alle ore 21:00 allo stad ...La diretta di Chelsea-Real Madrid, semifinale di ritorno di Champions League che si gioca mercoledì 5 maggio allo stadio Stamford Bridge di Londra ...