Che fine ha fatto «Disaster girl»? Ha venduto il suo meme per 500 mila dollari (Di martedì 4 maggio 2021) Magari il suo nome non vi dice nulla, ma è probabile che abbiate già visto molte volte il suo viso, immortalato nell'espressione beffarda che l'ha resa famosa. Zoë Roth è famosa da quando aveva quattro anni: era il 2005 e suo padre Dave l'ha fotografata con uno sguardo malizioso davanti a una casa in fiamme, mentre i pompieri lavoravano per spegnere l'incendio. In realtà si trattava di un'esercitazione di addestramento per i vigili del fuoco a Mebane, Carolina del Nord, vicino a dove viveva Zoë con la sua famiglia. Ma l'espressione soddisfatta del visino lascia, a chi lo osserva, il dubbio che quella bimba abbia qualcosa a che fare con l'«incidente». https://twitter.com/Emrysstanton1/status/1388000151382466565

