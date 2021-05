Che cosa ci dice sull’Italia la vicenda degli ex terroristi latitanti (Di martedì 4 maggio 2021) Non pare che la questione dei post-terroristi italiani latitanti sia al centro dell’attenzione in Francia, a parte un articoletto su Le Monde e l’Appello a favore lanciato da un gruppo di su Libération. Ai francesi di questi tempi interessa ben altro: il ritorno tragico degli attentati islamisti, ultimo dei quali l’assassinio di un’impiegata del commissariato di polizia a Rambouillet; l’Appello firmato da una ventina di generali in pensione, da un centinaio di alti gradi e da un migliaio di ufficiali in servizio, che denunciano «un certo antirazzismo che divide la comunità» e il radicalismo islamista e che difende le proteste dei gilet gialli; le elezioni regionali e dipartimentali del prossimo 20/27 giugno. La sicurezza è già al centro della lunga campagna delle elezioni presidenziali del 2022. È il dente che duole di Macron. È questo ... Leggi su linkiesta (Di martedì 4 maggio 2021) Non pare che la questione dei post-italianisia al centro dell’attenzione in Francia, a parte un articoletto su Le Monde e l’Appello a favore lanciato da un gruppo di su Libération. Ai francesi di questi tempi interessa ben altro: il ritorno tragicoattentati islamisti, ultimo dei quali l’assassinio di un’impiegata del commissariato di polizia a Rambouillet; l’Appello firmato da una ventina di generali in pensione, da un centinaio di alti gradi e da un migliaio di ufficiali in servizio, che denunciano «un certo antirazzismo che divide la comunità» e il radicalismo islamista e che difende le proteste dei gilet gialli; le elezioni regionali e dipartimentali del prossimo 20/27 giugno. La sicurezza è già al centro della lunga campagna delle elezioni presidenziali del 2022. È il dente che duole di Macron. È questo ...

