Champions | Montalbano o Le Iene? La tv del 4 maggio

Leggi su bergamonews

(Di martedì 4 maggio 2021) Per la prima serata in tv, martedì 4su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Il commissario”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “L’altro capo del filo”: gli sbarchi di migranti si susseguono quasi ogni notte edeve affrontare questa emergenza con i pochi uomini a sua disposizione. E lo fa senza perdere mai la sua umanità e il suo senso di giustizia. Intanto, un terribile delitto si abbatte su Vigata: Elena Biasini vbarbaramente massacrata nella sua sartoria. Canale5 alle 20.45 trasmetterà la partita di calcio tra Manchester City e Paris Saint Germain, valida per le semifinali di ritorno diLeague. Su RaiDue alle 21.20 andrà in scena “Un’ora sola Vi vorrei”. Enrico Brignano intrattil pubblico con uno show di varietà: monologhi, ...