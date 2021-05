Champions League, Manchester City-Paris: le formazioni ufficiali del match (Di martedì 4 maggio 2021) Alle ore 21.00 il Manchester City affronterà in casa il Paris.La compagine inglese guidata da Pep Guardiola nel match d'andata ha superato per 2-1 in trasferta i parigini che questa sera dovranno compiere un'impresa.Le formazioni ufficiali del match.Manchester City (4-2-3-1): Ederson; Walker, Stones, Rúben Dias, Zinchenko; Fernandinho, Gündogan; Mahrez, Bernardo Silva, Foden; De Bruyne.Paris SAINT-GERMAIN (4-2-3-1): Navas; Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Diallo; Verratti, Paredes; Di María, Neymar, Herrera; Icardi. Leggi su mediagol (Di martedì 4 maggio 2021) Alle ore 21.00 ilaffronterà in casa il.La compagine inglese guidata da Pep Guardiola neld'andata ha superato per 2-1 in trasferta i parigini che questa sera dovranno compiere un'impresa.Ledel(4-2-3-1): Ederson; Walker, Stones, Rúben Dias, Zinchenko; Fernandinho, Gündogan; Mahrez, Bernardo Silva, Foden; De Bruyne.SAINT-GERMAIN (4-2-3-1): Navas; Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Diallo; Verratti, Paredes; Di María, Neymar, Herrera; Icardi.

Roma, che numeri José Mourinho: in Italia solo Conte lo batte ... dopo aver conquistato il Triplete con l' Inter nel 2010 e ben 5 trofei in due stagioni (due campionati, una Coppa Italia , una Supercoppa italiana e una Champions League ). Nei 5 maggiori ...

Formazioni ufficiali Manchester City PSG: le scelte degli allenatori Le formazioni ufficiali di Manchester City PSG match valido per il ritorno delle semifinali di Champions League 2020/2021: le scelte degli allenatori

Champions League, semifinali ritorno: probabili formazioni e orari tv
Manchester City-PSG: Mbappé parte in panchina, chi sarà il suo sostituto Kylian Mbappé partirà inizialmente dalla panchina nella semifinale di ritorno tra Manchester City e PSG: il sostituto scelto da Pochettino.

Manchester City-PSG LIVE, formazioni ufficiali: Cancelo e Mbappé in panchina, c'è Icardi
L'ultimo sforzo verso la finale. Alle 21 Manchester City e Paris Saint-Germain si sfidano all'Etihad Stadium nella prima semifinale di ritorno di Champions League: si parte dal successo dell'andata

