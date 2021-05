Champions League, Manchester City-Paris 2-0: Guardiola in finale, Neymar eliminato (Di martedì 4 maggio 2021) Il Manchester City supera 2-0 il Paris e si prende la finale di Champions League.I Citizens hanno dominato la gara di ritorno della semifinale che all'andata li aveva visti trionfare per 2-1 in casa della compagine parigina. Ad aprire le marcature una rete messa a segno da Mahrez che nel corso del primo tempo ha sfruttato un errore di posizionamento di Kimpembe e ha depositato in rete dopo un rimpallo in area di rigore. Il raddoppio dei padroni di casa porta ancora la firma dell'algerino che mette la firma sul match e porta i suoi in finale. Leggi su mediagol (Di martedì 4 maggio 2021) Ilsupera 2-0 ile si prende ladi.I Citizens hanno dominato la gara di ritorno della semiche all'andata li aveva visti trionfare per 2-1 in casa della compagine parigina. Ad aprire le marcature una rete messa a segno da Mahrez che nel corso del primo tempo ha sfruttato un errore di posizionamento di Kimpembe e ha depositato in rete dopo un rimpallo in area di rigore. Il raddoppio dei padroni di casa porta ancora la firma dell'algerino che mette la firma sul match e porta i suoi in

MailSport : Sir Alex Ferguson spotted visiting PSG manager Mauricio Pochettino and president Nasser Al-Khelaifi before Champion… - SkySport : ?? MAN CITY-PSG 2-0 Risultato finale ? ? #Mahrez (11’) ? #Mahrez (63’) ?? - ESPNFC : Champions League goals scored since Ronaldo left for Juventus: Karim Benzema - 15 Cristiano Ronaldo - 14 - Dondolino72 : RT @calcioinglese: Il Manchester City è la prima squadra inglese della storia a vincere 11 partite in un'edizione della Champions League. B… - MARCAClaroARG : FINALISTA | Mahrez lleva al Manchester City de Guardiola a su primera final de la Champions: 2-0 vs PSG -