Champions League, Chelsea e Real Madrid si sfidano per la finale. Si parte dall'1-1 dell'andata (Di martedì 4 maggio 2021) La Champions League 2020/2021 è agli sgoccioli. Il prossimo 29 maggio, fra tre settimane e mezzo, lo stadio Olimpico Ataturk di Istanbul tornerà ad ospitare l'ultimo atto di una manifestazione continentale calcistica. A sedici anni dalla famosissima partita tra Milan e Liverpool, quella dell'incredibile rimonta dei Reds, la Champions League verrà consegnata al suo nuovo padrone nuovamente in Turchia. Dopo Manchester City-Paris Saint Germain di questa sera, fra poco più di ventiquattro ore saranno Chelsea e Real Madrid a sfidarsi per potersi giocare la coppa dalle grandi orecchie. Ad oggi il pronostico è assai aperto: l'andata all'Alfredo Di Stefano si è conclusa sull'1-1, con Karim Benzema che alla mezz'ora ha risposto al vantaggio blues firmato Christian Pulisic.

