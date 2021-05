Centro Meteo Europeo: Maggio 2021 come sarà? Aggiornamento sorprendente (Di martedì 4 maggio 2021) La primavera è stata finora abbastanza fresca in gran parte d’Europa, soprattutto grazie ad un mese d’aprile a tratti dal sapore invernale. Maggio è iniziato quasi allo stesso modo, con un contesto freddo e instabile dominante sull’Europa Centro-Settentrionale. L’Italia si trova in una zona laddove interferiscono masse d’aria diverse, con le prime importanti ingerenze nord-africane a caratterizzare il Meteo degli ultimi giorni. Non sono mancate temporanee impennate termiche al Sud e pulviscolo sahariano in atmosfera. Primi caldi, ma occhio ai temporaloniLa domanda che si pongono in tanti è volta a capire come evolverà il Meteo nei prossimi giorni e settimane, anche alla luce delle minori restrizioni e di conseguenza le Maggiori libertà che dovrebbero consentire di vivere sempre di ... Leggi su meteogiornale (Di martedì 4 maggio 2021) La primavera è stata finora abbastanza fresca in gran parte d’Europa, soprattutto grazie ad un mese d’aprile a tratti dal sapore invernale.è iniziato quasi allo stesso modo, con un contesto freddo e instabile dominante sull’Europa-Settentrionale. L’Italia si trova in una zona laddove interferiscono masse d’aria diverse, con le prime importanti ingerenze nord-africane a caratterizzare ildegli ultimi giorni. Non sono mancate temporanee impennate termiche al Sud e pulviscolo sahariano in atmosfera. Primi caldi, ma occhio ai temporaloniLa domanda che si pongono in tanti è volta a capireevolverà ilnei prossimi giorni e settimane, anche alla luce delle minori restrizioni e di conseguenza leri libertà che dovrebbero consentire di vivere sempre di ...

