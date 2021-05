Centro Commerciale “La Fabbrica”, chiusura nel silenzio (Di martedì 4 maggio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – Avvolta dalla nube del Covid, è passata inosservata a Salerno la chiusura del Centro Commerciale “La Fabbrica“, situato nella zona industriale della città. La pandemia è stato il colpo fatale, ma non certamente la causa del fallimento, l’ennesimo di un progetto di riconversione che ha radici antiche. Era soltanto l’ottobre del 2018, quando tra un bagno di folla e alla presenza anche del Governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca e del patron Gianni Lettieri il Centro Commerciale “La Fabbrica” apriva i battenti. In tre anni si è passati dall’entusiasmo e dall’ottimismo nell’apertura al silenzio assordante che ha circondato la chiusura del Centro ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 4 maggio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – Avvolta dalla nube del Covid, è passata inosservata a Salerno ladel“La“, situato nella zona industriale della città. La pandemia è stato il colpo fatale, ma non certamente la causa del fallimento, l’ennesimo di un progetto di riconversione che ha radici antiche. Era soltanto l’ottobre del 2018, quando tra un bagno di folla e alla presenza anche del Governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca e del patron Gianni Lettieri il“La” apriva i battenti. In tre anni si è passati dall’entusiasmo e dall’ottimismo nell’apertura alassordante che ha circondato ladel...

