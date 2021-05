Cecilia Rodriguez | la foto con Pierpaolo Pretelli fa il giro del web | Ignazio Moser è all’Isola dei Famosi

Leggi su newscronaca.myblog

(Di martedì 4 maggio 2021)è sbarcato sull’Isola deipochi giorni fa eè stata ‘paparazzata’ con. I due si sono incontrati per fare colazione insieme e per qualche altro motivo poco chiaro (probabilmente professionale). Laha fatto ildel web. L’ex velino, fidanzato con Giulia Salemi, si trovava a Milano per festeggiare i due mesi d’amore con l’influencer italo-persiana.In queste ore sta facendo discutere la gelosia della sorella di Belenper il compagno. Alla domanda sulla possibilità di raggiungerlo in Honduras, ...