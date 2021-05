Cecchinato lotta | ma Bautista Agut vince al terzo | rivedi il match

sportface2016 : #Cecchinato lotta con #Bautista ma non basta: lo spagnolo vince in tre set #MutuaMadridOpen - OA_Sport : #TENNIS Marco Cecchinato lotta, ma deve arrendersi al 2° turno di Estoril a Humbert -

Ultime Notizie dalla rete : Cecchinato lotta

Sky Sport

Nella gara del primo turno del torneo di tennis Masters 1000 di Madrid,perde contro Bautista Agut per 6 - 2 6 - 7 7 - 5: guarda gli highlightsSotto di un set anche Marco, che come abbiamo già detto sta affrontando Roberto Bautista Agut: lo spagnolo si è assicurato il primo parziale con il punteggio di 6 - 2, oradovrà ...La terza giornata del Masters1000 di Madrid, 'minestrone' fra primo e secondo turno, va come deve andare per i colori italiani. Debutti vincenti per Matteo Berrettini e Jannik Sinner sulla terra rossa ...Diretta Atp Madrid 2021 streaming video tv: Jannik Sinner vince all'esordio sfruttando anche il ritiro di Pella, Berrettini si prende il derby con Fognini.