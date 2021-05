C'è la data: quando arriva il green pass per viaggiare (Di martedì 4 maggio 2021) L’annuncio del premier nel corso della conferenza stampa di chiusura del G20 sul turismo. Da giugno, invece, il green pass sarà completamente operativo all'interno dell'Ue Leggi su ilgiornale (Di martedì 4 maggio 2021) L’annuncio del premier nel corso della conferenza stampa di chiusura del G20 sul turismo. Da giugno, invece, ilsarà completamente operativo all'interno dell'Ue

ZZiliani : E alla fine la #Juventus vince 2-1 a #Udine. #Ronaldo ci mette la firma, ma quando ormai più nessuno ci sperava la… - larentshugbot : louis data a roma quando ??! - muffinio17 : Poi, non so cosa sia successo. Ero qui su twitter tra un post e l'altro, in attesa che venisse fuori la data della… - GossipItalia3 : Uomini e Donne news, quando finisce la stagione: data ultima puntata #gossipitalianews - AEmilyHP : Quando sei bella e tranquilla e all'improvviso arriva un mess dicendomi che mi faranno sapere,nei prossimi giorni l… -