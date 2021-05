Cavani: «Allo United voglio lasciare il segno. Idolo? vi dico a chi mi sono ispirato» (Di martedì 4 maggio 2021) Il matador Edinson Cavani ha rilasciato un’intervista ai microfoni del Manchester United dove si è raccontato tra passato e presente Edinson Cavani si racconta e lo fa ai microfoni del sito ufficiale del Manchester United. Il Matador, con un passato anche in Italia, ha ripercorso alcune delle tappe della sua carriera. Ecco le sue parole. ESORDI – «Di tutte le cose che ricordo sempre della mia infanzia c’è una cosa mi torna sempre in mente: c’era un allenatore, Carmelo Cesarini, che è stato il mio primo allenatore da quando ero molto piccolo, e veniva a casa mia a prendermi. Mi prendeva e mi riportava a casa dopo gli allenamenti. Questo è qualcosa che mi è rimasto molto bene in mente. I miei genitori non potevano prendermi e riportarmi a casa perché lavoravano e lui invece lo faceva per farmi giocare a calcio”, ha ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 4 maggio 2021) Il matador Edinsonha rilasciato un’intervista ai microfoni del Manchesterdove si è raccontato tra passato e presente Edinsonsi racconta e lo fa ai microfoni del sito ufficiale del Manchester. Il Matador, con un passato anche in Italia, ha ripercorso alcune delle tappe della sua carriera. Ecco le sue parole. ESORDI – «Di tutte le cose che ricordo sempre della mia infanzia c’è una cosa mi torna sempre in mente: c’era un allenatore, Carmelo Cesarini, che è stato il mio primo allenatore da quando ero molto piccolo, e veniva a casa mia a prendermi. Mi prendeva e mi riportava a casa dopo gli allenamenti. Questo è qualcosa che mi è rimasto molto bene in mente. I miei genitori non potevano prendermi e riportarmi a casa perché lavoravano e lui invece lo faceva per farmi giocare a calcio”, ha ...

