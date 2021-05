Catania, Tacopina: “SIGI rischia di non iscrivere il club al prossimo campionato. Playoff e Baldini, vi dico tutto” (Di martedì 4 maggio 2021) Joe Tacopina fa il punto sull'acquisizione del Catania.L'imprenditore italoamericano è ancora oggi il principale offerente per la maggioranza delle quote del club etneo, con la trattativa per l'acquisto che, tuttavia, sembra ancora essere in fase di stallo. Nessuna conclusione concreta o un annuncio ufficiale, specchio di una situazione ancora incerta e che da tempo non trova una conclusione positiva per tutto l'ambiente rossoazzurro. In un'intervista esclusiva concessa ai microfoni de La Sicilia, l'ex patron del Venezia ha voluto chiarire come sia ancora vivo il suo interesse per l'acquisto del club etneo.Catania, SIGI risponde a Tacopina: “Conosceva i tempi, parlare di mancanza di documenti è riduttivo”. Il comunicatoTacopina, ... Leggi su mediagol (Di martedì 4 maggio 2021) Joefa il punto sull'acquisizione del.L'imprenditore italoamericano è ancora oggi il principale offerente per la maggioranza delle quote deletneo, con la trattativa per l'acquisto che, tuttavia, sembra ancora essere in fase di stallo. Nessuna conclusione concreta o un annuncio ufficiale, specchio di una situazione ancora incerta e che da tempo non trova una conclusione positiva perl'ambiente rossoazzurro. In un'intervista esclusiva concessa ai microfoni de La Sicilia, l'ex patron del Venezia ha voluto chiarire come sia ancora vivo il suo interesse per l'acquisto deletneo.risponde a: “Conosceva i tempi, parlare di mancanza di documenti è riduttivo”. Il comunicato, ...

